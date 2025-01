Podwójnie ślepe randomizowane i kontrolowane badanie objęło osoby z depresją oporną na leczenie, podzielone na trzy grupy: dwie grupy otrzymywały różne dawki Spravato dwa razy w tygodniu przez cztery tygodnie, a grupa kontrolna otrzymywała spray placebo. Osoby przyjmujące Spravato doświadczyły znaczącego i trwałego zmniejszenia objawów depresji w porównaniu z grupą kontrolną . Na przykład tylko 7,6 proc. pacjentów przyjmujących placebo odnotowało wyraźną remisję objawów, w porównaniu do 22,5 proc. osób przyjmujących Spravato. Co równie ważne, lek wydawał się tak samo bezpieczny jak w poprzednich badaniach.

Eksperci ostrzegają jednak, że ketamina - podobnie jak inne leki - nie jest pozbawiona ryzyka i podczas jej stosowania w leczeniu depresji często obserwuje się sedację, dysocjację i depresję oddechową (zbyt wolne lub płytkie oddychanie). Te działania niepożądane oraz potencjalne ryzyko szkodliwej zależności skłoniły FDA do wprowadzenia specjalnej strategii leczenia Spravato, znanej jako REMS (Risk Evaluation and Mitigation Strategy). Osoby przyjmujące Spravato mogą to robić wyłącznie w klinikach lub gabinetach medycznych certyfikowanych do dystrybucji leku i wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem medycznym.