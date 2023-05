YouTube pogłębia samotność i niepokój. Nowe badanie naukowców

Doktor Luke Balcombe i profesor Diego De Leo z Uniwersytetu Griffitha postanowili sprawdzić, jaki wpływ na psychikę ma częste oglądanie filmów na YouTube. W swoich badaniach, opublikowanych w naukowej bazie MPDI, szukali zarówno pozytywnych, jak i negatywnych oddziaływań. Szczególną uwagę zwrócili na trend tworzenia "relacji" między widzem a twórcą. Wyniki analizy pokazały, jak niebezpieczne jest to zjawisko.



Spotkanie z youtuberem lepsze niż spotkania z przyjaciółmi

Powstawanie tzw. pararelacji między odbiorcą i twórcą jest bardzo znanym zjawiskiem. Ludzie tworzą treści w taki sposób, aby wywołać "relację", w której widz myśli, że twórca produkuje treści bezpośrednio dla niego. Pozwala to na skrócenie dystansu i prowadzi do lepszego odbioru materiału.

