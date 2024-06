Z pozoru niewinne kichnięcie. Skończyło się wypadnięciem jelita

Kichanie jest mechanizmem ochronnym, który utrzymuje potencjalnie szkodliwe substancje, jak kurz, bakterie i wirusy, z dala od naszego układu oddechowego. Proces ten jest kontrolowany przez tzw. "ośrodek kichania" w rdzeniu mózgu, a aktywowany przez obecność substancji drażniących w wyściółce nosa i drogach oddechowych, które wysyłają impulsy do ośrodka. Reakcją jest zamknięcie oczu, gardła i ust, podczas gdy mięśnie klatki piersiowej kurczą się, ściskając płuca i wypychając powietrze z układu oddechowego.



Wymusza to "wyjście" z systemu tego, co wywołało reakcję, z imponującą prędkością w niektórych przypadkach sięgającą 15,9 m/s, czyli 56 km/h. Wstrzymywanie potrzeby kichnięcia może prowadzić do licznych powikłań, jak rozedma śródpiersia, perforacja błony bębenkowej, a nawet pęknięcie tchawicy, tętniaka mózgu czy kości twarzy, bo jak wyjaśniają naukowcy w jednej publikacji na łamach magazynu BMJ Case Reports, powoduje gwałtowny wzrost ciśnienia w drogach oddechowych.



Reklama

Kichanie może być groźne

Z drugiej strony kichanie również bywa niebezpieczne, o czym przekonał się niedawno pewien mieszkający na Florydzie mężczyzna. Badacze Jason Jones , Alicia Buck, Jeffrey Adams i Anthony Meyer opisali jego przypadek na łamach American Journal of Medical Case Reports, w publikacji zatytułowanej "An Unusual Case of Bowel Evisceration after Sneezing". Dowiadujemy się z niej, że mężczyzna przechodził niedawno operację jamy brzusznej i cierpiał na rozejście się rany, czyli blizna pooperacyjna nie goiła się prawidłowo.