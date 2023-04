Ludzkie życie wydłużyło się znacząco na w ciągu naszej ewolucji. W starożytnym Rzymie prawdziwi rekordziści żyli nawet 100 lat. Dziś w erze coraz większej liczby superstulatków nie robi to wrażenia. Rekord najdłużej żyjącej osoby w historii należy do Francuzki Jeanne Calment, która w 1997 roku zmarła w oszałamiającym wieku 122 lat i 164 dni. Możliwe jednak, że już niedługo padnie nowy rekord.



Rekord wieku padnie w ciągu najbliższych dekad

Dwójka naukowców, David McCarthy z Uniwersytetu w Georgii i Po-Lin Wang z Uniwersytet Południowej Florydy stworzyli model matematyczny, mający przewidzieć trend umieralności na najbliższe lata. W tym celu przeanalizowali historyczny i aktualny zbiór danych dotyczących śmiertelności osób w wieku od 50 do 100 lat (urodzonych między 1700 a 1969 rokiem) z 19 krajów.

Naukowcy w swoim modelu zastosowali tzw. prawo umieralności Makehama-Gompertza, aby wyliczyć natężenie umieralności populacji danego wieku w latach. W teorii kohorta umieralności powinna być w miarę stabilna względem całego badanego okresu. Wyniki były jednak inne.

Zdjęcie Pomimo postępów w medycynie nie widać zwiększania się górnej granicy życia człowieka. Według prawa Gompertza badacze powinni widzieć stałą kohortę. Jej nagłe skoki sugerują, że jeśli istnieje biologiczna granica naszego życia to jeszcze jej nie widzimy

Badacze zauważyli, że górna granica wieku zwiększała się dwa razy w badanym okresie. Pierwszy dotyczył głównie kobiet, urodzonych w połowie XIX wieku. Jednak statystycznie największy skok widać w populacji urodzonej między 1900 a 1950. Ludzie urodzeni w tych latach żyją dłużej niż poprzednicy.

Kohorty urodzone między około 1900 a 1950 rokiem doświadczają historycznie bezprecedensowego odroczenia śmiertelności, ale wciąż są zbyt młode, aby pobić rekordy długowieczności. Mogą to jednak zrobić w nadchodzących dekadach treść artykułu badań w czasopiśmie PLOS One

Model bierze pod uwagę takie czynniki jak opieka zdrowotna, ogólna jakość życia czy regionalna predyspozycja do osiągania wysokiego wieku. Dlatego przewiduje, że do 2060 roku rekord 122 lat życia przebiją szczególnie Japonki urodzone w latach 30. XX wieku.

Wyniki na bazie modelu matematycznego pokrywają się z ogólnymi tendencjami wydłużającymi życie w związku z postępami w medycynie. Niemniej należy zauważyć, że jak dobry nie byłby to model, to dalej opiera się w dużej mierze na założeniach i spekulacjach. Badanie jest jednak wskazówką na to, że ludzkość dalej osiąga granice swojego maksymalnego wieku.