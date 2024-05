Zagadka stwardnienia rozsianego. To nowe badanie krwi może ją rozwiązać

U osób chorych na stwardnienie rozsiane odpowiedź immunologiczna na tego wirusa jest nieprawidłowa, co może być odpowiedzialne za tę chorobę. I tu do akcji wkracza opracowany właśnie test krwi, który pozwala oszacować siłę odpowiedzi immunologicznej u osób chorych na stwardnienie rozsiane. To odkrycie zdaniem jego autorów może nie tylko przybliżyć nas o krok do zrozumienia przyczyn stwardnienia rozsianego, ale także do opracowania lepszych metod leczenia tej choroby.

Leki przecwiwirusowe zamiast immunosupresyjnych

Co więcej, badacze odkryli, że leki na stwardnienie rozsiane, które zmniejszają liczbę limfocytów B, przywracają odpowiedź immunologiczną na EBV, potwierdzając pogląd, że ich celem są limfocyty B przenoszące wirusa. Przyszłe badania kliniczne dotyczące stwardnienia rozsianego mogą więc skupiać się na lekach przeciwwirusowych lub szczepionkach przeciwko EBV, wykorzystując nowe badanie krwi do oceny skuteczności leczenia.

Warto bowiem pamiętać, że objawy stwardnienia rozsianego są zazwyczaj leczone za pomocą leków immunosupresyjnych, które hamują ogólną odpowiedź immunologiczną organizmu. Leki te wywołują jednak wiele niepożądanych skutków ubocznych, w tym bóle głowy, bóle brzucha i problemy żołądkowo-jelitowe, a do tego modyfikując odpowiedź układu odpornościowego, mogą skutkować częstszymi infekcjami.

Inną możliwą drogą leczenia są leki przeciwwirusowe, których celem jest konkretny wirus w organizmie i zapobieganie jego replikacji. Ponieważ są one ukierunkowane tylko na jednego konkretnego wirusa, nie osłabiają ogólnego układu odpornościowego organizmu. Zapobiegając replikacji wirusa EBV w organizmie, mogą więc pomóc w osiągnięciu remisji stwardnienia rozsianego.