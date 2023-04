Jeden gen przyszłością antykoncepcji dla mężczyzn?

W badaniach opublikowanych na łamach czasopisma Nature Communications naukowcy z Washington State University dowodzą znalezienia u płci męskiej ssaków genu kodującego białko, odpowiedzialnego za produkcję plemników - Arrdc5. Kluczem jest więc opracowanie środków do jego blokowania.

Zdjęcie