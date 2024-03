Żucie gumy ma zaskakujące korzyści zdrowotne. Badacze znaleźli dowód

Jak czytamy w nowym badaniu opublikowanym w czasopiśmie Journal of the American Nutrition Association, istnieje wyraźny związek między gumą do żucia bez cukru a lepszą dietą, co stanowi mocny argument za wrzuceniem paczki do koszyka przy najbliższych zakupach.

Guma do żucia bez cukru pomaga zmienić nawyki żywieniowe na zdrowsze /123RF/PICSEL