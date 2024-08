Tegoroczny lipiec przyniósł nam bardzo wysokie temperatury. Nie był to najcieplejszy miesiąc w historii pomiarów w skali całego globu, choć do rekordu z 2023 r. niewiele zabrakło. Odnotowano jednak najwyższą temperaturę w skali jednego dnia. Gorący lipiec dał się również we znaki w chłodnej Antarktydzie, gdzie trwa zima.

Lipiec na Antarktydzie nie był tak ciepły od 43 lat

Najnowsze dane udostępnione przez brytyjskie British Antarctic Survey, które monitoruje temperatury panujące na Antarktydzie od 1979 r., nie pozostawiają złudzeń. Tak ciepłego lipca w tym regionie nie było od aż 43 lat.

Średnie temperatury utrzymujące się na Antarktydzie w zeszłym miesiącu wahały się od -34,68 st. Celsjusza do -28,12 st. Celsjusza. Najniższą odnotowano 15 lipca, a najwyższą 16 dni później. Jak to odnosi się do średniej wieloletniej?

British Antarctic Survey zauważyło, że średnia temperatura odnotowana w lipcu br. na Antarktydzie była o 3,1 st. Celsjusza wyższa względem dotychczasowych norm. Tak ciepło nie było tam w tym okresie od 1981 r. Jakby tego było mało, to kolejny rekord prawdopodobnie dopiero nadejdzie, na co wskazują pewne pomiary zebrane w obecnym miesiącu.

7 sierpnia odnotowano temperatury na poziomie -26,6 st. Celsjusza. To pozwala przypuszczać, że sierpień może zakończyć się na Antarktydzie z jeszcze większą anomalią względem lipca, co jest bardzo złą informacją. W zeszłym miesiącu w przypadku niektórych stacji odnotowano nawet chwilowo wartości bliskie 30 st. Celsjusza różnicy od średniej! Spowodowane to było ociepleniem stratosferycznym.

Na Antarktydzie utrzymują się upały

Naukowcy nie mają złudzeń i Antarktyda tego roku została nawiedzona przez falę upałów. Oczywiście nie są to tak wysokie temperatury, które kojarzymy z latem w Europie, ale to anomalie, które nie powinny utrzymywać się tak długo. Fakt ten bardzo niepokoi badaczy.

To niezwykle długo utrzymujące się upały na Antarktydzie, jak na panującą tam obecnie zimę. powiedział AFP Thomas Caton Harrison, ekspert British Antarctic Survey

Uczeni zwracają uwagę na fakt, że pewne terytoria Ziemi Królowej Maud i części Morza Weddella rzeczywiście borykały się w przeszłości z anomaliami na poziomie 9-10 st. Celsjusza. Były to jednak krótkie zdarzenia, a tegoroczne epizody trwają długo.

Antarktyda cierpi w wyniku globalnego ocieplenia

Takie anomalie temperatury, z którymi zmaga się Antarktyda, są wynikiem globalnego ocieplenia na całej Ziemi. To duży problem, bo coraz gorętsze okresy mogą doprowadzić do niekontrolowanego topnienia lodowców, a to przerodzi się w konsekwencje dla całej planety, gdyż wpłyną na podwyższenie poziomu wód oraz ocieplą oceany.