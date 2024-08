NASA pokazuje, jak CO2 przemieszcza się po atmosferze Ziemi. Hipnotyzujące

NASA od lat zbiera różne dane związane z naszą planetą. Zespół pracujący w Scientific Visualization Studio należącym do amerykańskiej agencji udostępnił ciekawą i hipnotyzującą animację. Ukazano na niej przemieszczanie się dwutlenku węgla nad Ameryką Północną oraz innymi kontynentami i mają one postać smug pochodzących z powierzchni Ziemi.

Tak dwutlenek węgla przemieszcza się w atmosferze Ziemi

Animacja ukazuje widoki globu z kosmosu, z żółtymi i pomarańczowymi pióropuszami, które mają źródło w różnych obszarach naszej planety. Mapa powstała na podstawie danych zebranych w ramach modelu GEOS (Goddard Earth Observing System).

Wizualizacja jest bardzo szczegółowa i wiemy, że ten system ma 100 razy wyższą rozdzielczość niż standardowe modele pogodowe. Eksperci wykorzystali tu dane w postaci miliardów punktów, które zaobserwowano zarówno z kosmosu, jak i na lądzie. W tym pierwszym przypadku są to m.in. informacje przechwycone przez satelity NASA Terra i Suomi National Polar-orbiting Partnership. Animację możecie obejrzeć na specjalnej stronie agencji (link).

Źródła CO2 na planecie są różne

Wspomniane pióropusze mają różne źródła. Są to elektrownie czy pożary lasów oraz w miastach. Oczywiście w skali globalnej są to także rośliny. Podczas dnia pochłaniają one CO2, ale już w nocy, gdy fotosynteza nie zachodzi, "wdychają" tlen i uwalniają dwutlenek węgla.

Tego typu badania, gdzie wykorzystano mnóstwo danych pochodzących z różnych źródeł, mają bardzo duże znaczenie podczas prognozowania. Dla nas efekt końcowy to ciekawa animacja, ale dla specjalistów to ogromna skarbnica wiedzy. Dzięki wysiłkom agencji NASA klimatolodzy mogą lepiej przewidywać trendy klimatyczne i opracowywać strategie łagodzenia negatywnych skutków.

Jako decydenci i naukowcy staramy się uwzględnić pochodzenie węgla i jego wpływ na planetę. Widzisz tutaj, jak wszystko jest ze sobą powiązane przez te różne wzorce pogodowe. Lesley Ott, klimatolog z Goddard

NASA od lat jest zaangażowana w badania klimatu na Ziemi i do tej pory agencja wysłała na orbitę okołoziemską różne satelity, które pozwalają monitorować zmiany zachodzące na naszej planecie. Te następnie mogą być używane w celu zwalczania ich skutków.