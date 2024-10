Taieri Pet, bo tak miejscowi nazywają tę nietypową chmurę, to niecodzienny widok, który regularnie pojawia się nad regionem Strath Taieri na południowym wschodzie Nowej Zelandii. Na zdjęciach satelitarnych NASA z 7 września 2024 roku widać wydłużoną chmurę zawieszoną wzdłuż pasma górskiego.

Chmura ta występuje w tym miejscu już od tak dawna, że miejscowi nadali jej swoistą "osobowość" - zjawisko stało się ich "pupilem" (po angielsku pet), stąd charakterystyczna nazwa. Pomimo pozornie tajemniczego charakteru, zjawisko to ma jednak całkiem proste wyjaśnienie naukowe.

Jak powstaje Taieri Pet?

Taieri Pet to przykład chmury altocumulus lenticularis, czyli chmury soczewkowatej. Tego rodzaju formacje powstają, gdy silne wiatry napotykają strome bariery terenowe, między innymi pasma górskie. Powietrze, unosząc się wzdłuż stoku góry, formuje tzw. falę stojącą, czyli falę, której grzbiety nie przemieszczają się, lecz falują w górę i w dół. Na jej szczycie powietrze schładza się na tyle, że możliwa jest kondensacja pary wodnej i utworzenie się chmury.

Jak wyjaśnia meteorolog John Law z nowozelandzkiej służby meteorologicznej MetService, chmura pozostaje na niebie niemal nieruchoma, ponieważ jest nieustannie formowana przez silne wiatry przepływające przez nią. Mimo że na pierwszy rzut oka wygląda na statyczną, to warunki wewnątrz niej zmieniają się bardzo dynamicznie - powietrze naprzemiennie schładza się tam i ogrzewa, co prowadzi do stałego występowania cykli kondensacji i parowania.

Dlaczego Taieri Pet wygląda tak niezwykle?

Soczewkowate chmury stojące, do których należy Taieri Pet, mogą przybierać różne kształty. Czasami wyglądają jak sporych rozmiarów stosy dysków, a innym razem przypominają wąskie misy sięgające wysoko w niebo. Przez swój charakterystyczny kształt są one czasem mylone ze zjawiskiem UFO.

Taieri Pet widoczne z boku wygląda jak stos warstw chmur sięgających na wysokość setek metrów. Chmura charakteryzuje się ostrymi, wyraźnymi krawędziami, które są wynikiem działania silnych sił atmosferycznych, a konkretnie - obecności intensywnych wiatrów na dużej wysokości.

Jak informuje NASA, z powodu wspomnianych silnych wiatrów latanie samolotem w pobliżu Taieri Pet jest bardzo niebezpieczne. Zjawiska atmosferyczne towarzyszące tej chmurze mogą prowadzić m.in. do poważnych turbulencji.

