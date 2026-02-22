Hothouse Earth coraz bliżej? Ocieplenie klimatu może przyśpieszyć

Eksperci zajmujący się zmianami klimatu biją na alarm: świat może zbliżać się do momentu, po którym nie da się już wrócić do obecnego klimatu. Jeżeli trendy globalnego ocieplenia będą kontynuowane, może dojść do zjawiska polegającego na samonapędzających się zmianach, które pchną planetę w stronę ekstremalnie gorącego i niestabilnego klimatu znanego jako "hothouse Earth".

Jest to scenariusz klimatyczny, w którym średnie temperatury globalne stają się znacznie wyższe niż w obecnych prognozach, a poziom mórz jest trwale podwyższony, co prowadzi do zalewania wybrzeży.

16 elementów klimatu na granicy nieodwracalnych zmian

Nowe badanie wskazuje, że aż 16 elementów systemu klimatycznego może znajdować się blisko krytycznych progów. Wśród nich wymienia się m.in. topnienie lodowych pokryw Grenlandii i Antarktyki, uwalnianie metanu i CO2 z wiecznej zmarzliny czy masowe wymieranie roślinności w lasach Amazonii. Niektóre z nich już się rozpoczęły, a ich dalszy rozwój może zaważyć na funkcjonowaniu planety.

- Badania pokazują, że kilka elementów systemu ziemskiego może być bliższych destabilizacji, niż wcześniej sądzono - apelują naukowcy. - Chociaż dokładne ryzyko jest niepewne, jasne jest, że obecne zobowiązania klimatyczne są niewystarczające.

Eksperci podkreślają, że w wielu przypadkach nawet późniejsze ograniczenie emisji gazów cieplarnianych nie odwróci zmian klimatycznych, które nastąpią, ponieważ procesy zachodzące w środowisku mają potencjał napędzania siebie nawzajem.

Globalne ocieplenie postępuje, a ludzie żyją w nieświadomości

Decydenci i opinia publiczna pozostają w dużej mierze nieświadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą transformacja, która w praktyce byłaby punktem bez odwrotu

Wystarczy umiarkowany wzrost temperatury, aby globalne gospodarki i społeczeństwa przestały funkcjonować w sposób, który dziś uważamy za normalny. Ekstremalne upały, susze i katastrofalne powodzie to tylko niektóre z możliwych efektów.

Możemy spowolnić globalne ocieplenie. Priorytetem jest szybkie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych - redukcje muszą być głębokie i natychmiastowe, zwłaszcza w sektorze paliw kopalnych. Nie tyle zapobiegnie to zmianom, ile zminimalizuje ich najbardziej drastyczne konsekwencje i utrzyma planetę w stanie możliwym do adaptacji przez społeczeństwo ludzkie.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie One Earth.

