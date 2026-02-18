Jakie będzie lato w Polsce? Naukowcy łapią się za głowy

Zima jeszcze się na dobre nie skończyła, a naukowcy już opublikowali pierwsze modele pogodowe na lato 2026. Niestety nie są to dobre prognozy.

Ostrzeżenie przed falą upałów w 2026 roku

Nowe prognozy klimatyczne wskazują, że lato w 2026 roku prawdopodobnie znowu przyniesie fale upałów, co sprawi, że ten rok będzie jednym z najgorętszych w historii Ziemi. Analizy kanadyjskich meteorologów pokazują, że globalna średnia temperatura będzie wciąż utrzymywać się na wyjątkowo wysokim poziomie, porównywalnym do rekordowo ciepłych lat 2023 i 2025, oraz zbliżonym do 2024 - dotychczas najcieplejszego roku.

Według prognoz globalna średnia temperatura w 2026 r. może wynieść około 1,44 st. Cel. powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. To będzie już 13. rok z rzędu, w którym średnia temp. przekroczy poziom 1 st. Cel. w stosunku do epoki przedindustrialnej.

Istnieje około 12 proc. prawdopodobieństwa, że średnia temp. na świecie w tym roku przekroczy ją o 1,5 st. Cel. - to granica wyznaczona w Porozumieniu Paryskim jako poziom, którego przekroczenie znacznie zwiększa ryzyko najpoważniejszych zmian klimatu. Dotychczas przekroczono tę granicę tylko raz, w 2024 roku.

El Niño i efekt cieplarniany. Lata 2026-2030 mogą być najcieplejsze w historii

Specjaliści wyjaśniają, że za dwie główne przyczyny tak wysokich temperatur odpowiada połączenie naturalnych zmian klimatycznych oraz narastającego efektu cieplarnianego. Zjawisko El Niño także ma na to wpływ - okresowe ocieplenie wód w środkowej i wschodniej części Pacyfiku powoduje nagłe skoki temperatur, ryzyko upałów i suszy, także w Polsce.

Jeśli przewidywania się sprawdzą, lata 2026-2030 mogą stać się najcieplejszą piątką lat w historii pomiarów. W praktyce oznaczałoby to kontynuację trendów, które już teraz mają zauważalne skutki - od ekstremalnych upałów, aż po wpływ na zdrowie i gospodarki na całym świecie.

