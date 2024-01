Dziura w chmurze z tajemniczą istotą wewnątrz? Niezwykłe zjawisko w woj. lubuskim

Najczęściej ludzie przysyłają zdjęcia chmur jako UFO, kiedy przybierają one kształty spodków. To obłoki lentikularne, zwane też chmurami soczewkowatymi (Altocumulus lenticularis). Ze względu na swój kształt często są brane za "latające spodki" i faktycznie są często przez ludzi przysyłane do nas jako potencjalne UFO.

Wyjaśnia dla GeekWeeka Robert Bernatowicz