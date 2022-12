Nad obwodem woroneskim, graniczącym z obwodem Ługańskim pojawiło się niewielkie zachmurzenie. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie wyjątkowy kształt. Chmura wyglądała bowiem jak gołąb, który przez wielu traktowany jest jako symbol pokoju pomiędzy narodami. Czy to znak końca wojny?

Niezwykła chmura w kształcie gołębia

Zdjęcie zostało udostępnione na profilu jednego z Polskich Łowców Burz. Prawie 3 tysiące reakcji, ponad 150 komentarzy i ponad 200 udostępnień. W komentarzach ludzie okazują swój zachwyt (pisownia oryginalna): "Gołąbek pokoju.", "Pięknie", "To jest aż nieprawdopodobne...", "Może to zwiastun rychłego pokoju".

Wiele osób zamieszczało również swoje niesamowite zdjęcia, a niektóre przedstawiają wyjątkowe kształty uchwycone nad Polską.

Czym jest to zjawisko?

Choć chmura wygląda zjawiskowo, to jest to forma chmury pierzastej Cirrus, podobna do gatunków Cirrus spissatus (chociaż te są gęstymi ławicami chmur, a tu jest pojedyncza forma) lub Cirrus fibratus bądź odmiany Cirrus radiatus.

Chmury cirrus mają charakterystyczny kształt ze względu na budujące je kryształki lodów. Przypominają delikatne włókna, nici pajęcze, ale czasem również delikatne kłaczki lub loczki. W pewnym sensie mogą być zapowiedzią pewnych zmian, ponieważ zwiastują zmianę pogody, często związaną z przejściem frontu ciepłego. Chmura cirrus może towarzyszyć także burzowemu Cumulonimbusowi (chmura w kształcie kowadła) - ze względu na jej wysokość dochodzącą do ponad 10 km, górna część chmury zbudowana jest z kryształków lodu. Rozwiewane przez wiatr tworzą delikatne smugi lub nici, które próbują wydostać się z Cumulonimbusa.

A według Was, jaki to rodzaj chmury? Dajcie znać w komentarzach.

