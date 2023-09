Jak czytać pogodę. Co to znaczy, że prawdopodobieństwo opadów wynosi 20 procent?

To jak to jest z tymi procentami?

Czy 20-procentowe prawdopodobieństwo dotyczy opadów, czy obszaru, który zostanie dotknięty przez deszcz? Wielu ludzi jest zdezorientowanych co do prognoz pogody, a podawane wartości okazują się całkowicie czymś innym.

Choć najprostsze wyjaśnienia często są tymi właściwymi, to jednak w tym przypadku tak nie jest. 20 procent szans na deszcz nie dotyczy 20 procent szans na deszcz w dosłownym znaczeniu. Nie dotyczy to również 20 procent powierzchni danego miasta, na przykład Warszawy.

TikTok

Wzór na prawdopodobieństwo wystąpienia opadów

Meteorolodzy określając prawdopodobieństwo opadów, biorą pod uwagę dwa czynniki, które następnie podkładają pod określony wzór. Aby obliczyć prawdopodobieństwo opadów, meteorolodzy używają wzoru, który wygląda następująco: P = C x A. Gdzie C oznacza pewność, a A dotyczy powierzchni.

Reklama

National Weather Service podaje następujące przykłady, aby jak najlepiej to zobrazować.

Przykład 1

Jeśli synoptyk miał 80 procent pewności, że wystąpią opady deszczu, ale spodziewał się, że obejmą one tylko 50 procent obszaru objętego prognozą, wówczas w prognozie widniałoby „40 procent szans na deszcz” w dowolnej lokalizacji.

Przykład 2

Jeśli synoptyk spodziewał się, że zbliży się rozległy obszar opadów pokrywający 100 procent zasięgu, ale miał tylko 40 procent pewności, że dotrą one do obszaru objętego prognozą, to również oznaczałoby to „40 procent szans na wystąpienie opadów” deszczu w dowolnym miejscu na obszarze objętym prognozą.

Pogoda bywa kapryśna

Tajemnica to nie jest, jednak mało kto, widząc te procenty zastanawia się, czy one rzeczywiście nie dotyczą bezpośrednio szans na opady deszczu. W każdym razie założenie pozostaje to samo, im więcej procent, tym większe szanse na to, że przydadzą nam się parasol i kalosze.

Jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że różne organizacje stosują różne metody obliczania prawdopodobieństwa opadów. W związku z czym, często mamy do czynienia z różnymi prognozami. Warto wziąć to pod uwagę, jeżeli nie jesteśmy pewni co do tego, czy warto wychodzić bez parasola. Pogoda bywa kapryśna.