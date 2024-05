Latające statki w Gdańsku? Kilka obiektów unosiło się nad powierzchnią wody

Wypoczywający w poniedziałek na plaży w Gdańsku mieli okazję zobaczyć niezwykłe zjawisko. Co najmniej kilka obiektów unosiło się na horyzoncie nad powierzchnią wody. Patrząc na zdjęcie, można nawet pomyśleć, że to kilka lecących samolotów, ale w rzeczywistości są to statki unoszące się nieruchomo w miejscu.

Zdjęcie Zatoka Gdańska (zdj. ilustracyjne) / Karol Makurat/REPORTER / East News