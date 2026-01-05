Początek stycznia przynosi w Polsce wyraźne ochłodzenie. Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w najbliższych dniach nocami temperatury będą spadać miejscami poniżej -15 st. C, a w rejonach północno-wschodnich i górskich nawet niżej. Najzimniej ma być w centrum kraju, na Warmii, Podlasiu oraz w kotlinach sudeckich, gdzie mróz utrzyma się także w dzień. To moment, w którym domowe ogrzewanie przechodzi prawdziwy test wydajności.

Mróz obnaża słabe punkty budynków

Silne ochłodzenie szybko ujawnia, gdzie energia cieplna ucieka najszybciej. Najczęściej są to nieszczelne okna i drzwi, ale także miejsca mniej oczywiste, jak połączenia ścian ze stropami, skrzynki roletowe czy nieocieplone fragmenty poddasza.

Nawet stosunkowo nowe domy tracą ciepło, jeśli wentylacja działa w sposób niekontrolowany, a wymiana powietrza odbywa się przez przypadkowe szczeliny zamiast przez przeznaczone do tego miejsca. W praktyce oznacza to większe zużycie paliwa, pracę kotła niemal bez przerwy i szybkie uczucie chłodu mimo włączonego ogrzewania.

Jak zwiększyć wydajność ogrzewania bez kosztownego remontu?

Najprostszym krokiem jest dokładne uszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowej. Regulacja okuć, wymiana zużytych uszczelek i likwidacja drobnych nieszczelności potrafią przynieść zauważalny efekt już po jednej mroźnej nocy.

Duże znaczenie ma także sposób użytkowania instalacji grzewczej. Grzejniki zasłonięte meblami lub grubymi zasłonami oddają ciepło znacznie gorzej, a zbyt wysoka temperatura zasilania sprzyja stratom energii.

Obniżenie temperatury w pomieszczeniach o jeden stopień zwykle nie wpływa na komfort, a pozwala ograniczyć zużycie energii o kilka procent. Sam z praktyki wiem, że odczuwalny chłód w domu to 18-19 stopni Celsjusza. Więc nawet jeśli mamy 20-21 stopni Celsjusza w ciągu dnia, to nie powinniśmy bardzo marznąć. A wspomniana niższa temperatura nocą w zupełności wystarczy, żeby nasz organizm odpoczął (a nawet wyjdzie nam na zdrowie, bo przy wysokich temperaturach nie odpoczywamy, o czym zwykle przypominamy w Interii Geekweek latem, przy okazji nocy tropikalnych).

Ciepło ma zostać w domu. Wietrz z głową

W czasie mrozów szczególnie ważne jest rozsądne wietrzenie. Krótkie, intensywne otwieranie okien pozwala wymienić powietrze bez wychładzania ścian i stropów, które potem długo oddają zimno. W domach z ogrzewaniem centralnym warto regularnie odpowietrzać grzejniki i pilnować równomiernego rozkładu temperatur w pomieszczeniach.

Gdy mróz utrzymuje się przez wiele dni, to właśnie drobne decyzje dnia codziennego decydują o tym, czy ciepło zostaje w domu, czy ucieka razem z pieniędzmi.

