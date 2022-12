Jaka będzie pogodna w najbliższych dniach?

Nadchodzący tydzień nie przyniesie gwałtownych zmian w pogodzie, nadal utrzymywać się będzie łagodna, późnojesienna aura. Zagrożeniem będą jedynie opady marznące, które na początku tygodnia mogą występować miejscami w północnych rejonach kraju i tam, będzie ślisko. informuje IMGW

Choć kolejne noce przyniosą ujemne temperatury: -3 do 0 st. C (-5 st. C w Tatrach) w czwartek, -5 do 1 st. C w piątek, to w ciągu dnia jedynie lokalnie zaobserwujemy na termometrze ujemną temperaturę. W większości kraju temperatura nawet do 7 st. C.

Napływ powietrza polarnego morskiego ciepłego będzie sprzyjał opadom. W środę, czwartek i sobotę mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem. Piątek pochmurny, ale bez opadów.