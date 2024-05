Nawałnica była tak potężna, że grad wylewał się nawet z toalet

Ekstremalne warunki pogodowe doprowadziły do ewakuacji

Ze względu na fakt, że nawałnica zalewała ulice i domy w szybkim tempie, zarządzono także ewakuację. Konieczne było m.in. opuszczenie lokalnego ośrodka opiekuńczego, gdzie obfite opady również doprowadziły do problemów z kanalizacją. Drogą tą do domu opieki zaczęła wdzierać się woda i grad.

- Grad wylewał się z toalet. To było niesamowicie dziwne. Gdyby nie było mnie na miejscu, to nigdy bym w to nie uwierzył - przekazał Oebele Brouwer, wójt gminy Achtkarspelen w rozmowie z lokalnymi mediami.

Podobnie jak w Polsce, w Holandii również agencja meteorologiczna ponownie wydała ostrzeżenia przed nawałnicami.