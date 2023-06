Piorun i grzmot. Jak obliczyć odległość burzy? Prosty wzór

Spis treści: 01 Piorun i grzmot. Jak daleko jest burza?

02 Kiedy będzie burza? Oblicz odległość

03 Gdzie jest burza? Zestaw aplikacji

Piorun i grzmot. Jak daleko jest burza?

Piorun jest wyładowaniem elektrostatycznym, które może przemieszczać się pomiędzy chmurami, lub chmurami a powierzchnią Ziemi. Patrząc w stronę nadchodzącej burzy, jako pierwszy zobaczymy błysk Nic dziwnego, w końcu światło mknie z ogromną prędkością. Często mówi się, że 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Prawie - ta przybliżona wartość jest podawana dla próżni. W atmosferze przemieszcza się nieco wolniej, 291 tysięcy kilometrów na sekundę.

Tak czy inaczej, jest to na tyle szybko, że światło od pioruna do naszych oczu światło dociera w ułamku sekundy. Inaczej sprawa ma się z grzmotem, czyli dźwiękiem.

Dźwięk porusza się z prędkością 340 metrów na sekundę. Oznacza to, że w ciągu 3 sekund pokonuje odległość około 1 kilometra. Choć ta prędkość odnosi się do poziomu morza i temperatury 15 stopni Celsjusza, to na nasze potrzeby sprawdzi się również w innych warunkach.

Czasem można zobaczyć także chmurę burzową Cumulonimbus. W tym przypadku należy jednak zachować czujność, ponieważ jej wysokość, dochodząca do 13 kilometrów sprawia, że jej górna część widoczna jest z dużych odległości. Niekoniecznie burza musi przyjść do nas.

Kiedy będzie burza? Oblicz odległość

Wiedząc, ile wynosi prędkość dźwięku, możemy łatwo obliczyć odległość burzy. Wystarczy zastosować się do kilku poniższych wskazówek.

Jeśli zobaczysz błysk, zacznij spokojnie odliczać czas. Niestety tempo liczenia może znacznie różnić się od zegarkowego. Aby uchronić się od zbyt szybkiego lub wolnego odliczania, najlepiej mówić spokojnym tonem 101, 102, 103 i tak odliczać do usłyszenia grzmotu.

Każde 3 sekundy to odległość 1 kilometra, 6 sekund - 2 kilometry, 9 sekund - 3 kilometry itd. Może uda się nawet policzyć z dokładnością do kilkuset metrów: 1 sekunda to 340 metrów, 2 sekundy 680 metrów. Analogicznie możemy policzyć odległość dla 4 sekund, 5 sekund i kolejnych.

Oczywiście jest to duże przybliżenie i im więcej czasu upłynie pomiędzy błyskiem a grzmotem, tym większa będzie granica błędu.

Gdzie jest burza? Zestaw aplikacji

Obliczanie czasu pomiędzy błyskiem a grzmotem da nam orientacyjną informację, gdzie jest burza i czy zmierza w naszym kierunku. Jeśli chcesz, możesz także łatwo to sprawdzić, wykorzystując dostępne serwisy i aplikacje.

lightningmaps.org

blitzortung.org

windy.com

skyradar.pl

burze.dzis.net

Blitzortung Lightning Monitor

My Lightning Tracker

Monitor Burz

Blitzortung Lightning Monitor