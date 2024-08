Weekend minął zbyt szybko? Już niedługo kolejna okazja do odpoczynku. W czwartek 15 sierpnia obchodzimy święto Wojska Polskiego i dzień Wniebowzięcia Maryi Panny (Matki Boskiej Zielnej). Ten dzień już od dawna jest wolny od pracy, a w tym roku wystarczy wziąć jeden dzień urlopu, żeby cieszyć się długim weekendem.

W ostatnim czasie przedsiębiorcy związani z branżą turystyczną narzekają na zmianę zachowań wypoczywających. Mniej osób decyduje się na długi wyjazd, goście preferują krótsze wypady. To oznacza, że ruszymy tłumnie nad morze i w góry? Wiele zależy też od pogody. Czy ta będzie sprzyjała wypoczynkowi?

15 sierpnia. Jaka pogoda w długi weekend?

Prognozy wskazują, że początek tygodnia w pogodzie będzie suchy i pogodny. Jedynie na północy będzie więcej chmur i mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu. Tam również będzie nieco chłodniej, maksymalnie do 22 st. C. W pozostałej części kraju do 29 st. C. We wtorek podobnie, przy czym opady ograniczą się do północno-wschodniej krańca Polski. Napływ powietrza zwrotnikowego od środy spowoduje, że na termometry wskażą o dodatkowe 1-2 st. C więcej, ale od na zachodzie zwiększy się zachmurzenie i mogą wystąpić burze z deszczem.

Aktualne prognozy na weekend zapowiadają nadejście frontu atmosferycznego, co może przynieść przelotne opady i burze. Pomimo to, temperatura nie powinna spaść poniżej 25 st. z wyjątkiem Wybrzeża, gdzie miejscami będzie około 20 st. C.

Czy warto wyjechać na długi weekend?

Trzeba pamiętać, że sprawdzalność prognoz pogody powyżej 3-5 dni jest nieco niższa i może się zmienić. Meteorolodzy podkreślają również, że "położenie frontu zmniejsza pewność prognozy na ten okres". Warto wziąć pod uwagę te przewidywania, ale jednocześnie nie rezygnować z urlopu. Wiele regionów Polski oferuje liczne atrakcje niezależnie od pogody.