Pogoda zwariowała. Czekają nas wichury i ponad 30-stopniowe ocieplenie

Szczególnie ciężkie warunki będą dla kierowców na północnym wschodzie i południowym zachodzie, gdzie opady marznącego deszczu mogą powodować gołoledź. Podobne warunki utrzymają się do środy. Do końca tygodnia będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg, przy czym im bliżej weekendu, tym wiatr będzie słabszy.

Duże ocieplenie w ciągu miesiąca

Pierwsze dni stycznia przyniosły silny mróz. Nocą z poniedziałku na wtorek 08/09.01.2024 r. w Kętrzynie (woj. warmińsko-mazurskie) termometry wskazały -22 st. C. Jeszcze zimniej było w nocy 16/17 stycznia. W Suwałkach, czyli polskim biegunie zimna, temperatura spadła do -24 st. C.

Zdjęcie Temperatura minimalna w styczniu (do 20.01) / IMGW-PIB / materiał zewnętrzny

W obecnym tygodniu napływające z południowego zachodu powietrze sprawi, że w zachodniej części kraju termometry wskażą nawet 11 st. C. Różnica temperatury na obszarze kraju w ciągu zaledwie jednego miesiąca może wynieść nawet 35 st. C.



Czy w lutym wróci zima?

Długoterminowe prognozy pogody nie są optymistyczne dla miłośników zimowego szaleństwa. Średnia maksymalna temperatura dla 5 tygodni (od 22 stycznia do 25 lutego 2024 roku) będzie wynosiła od 1-2 st. C. na wschodzie do 4-6 st. C. na zachodzie. Jedynie w Suwałkach może chwilowo spaść do 0 st. C., a w Tatrach do -1 st. C.