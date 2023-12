Polska znalazła się w zasięgu antycyklonu Dunia, który zaczął rozganiać chmury. Mróz jednak trzyma, jedynie na północy miejscami termometry w ciągu dnia mogły wskazać około 0 st. C. A północy oraz zachodzie wciąż może utrzymywać się większe zachmurzenie, w pozostałej części kraju nieco mniej chmur. W związku z tym noc będzie mroźna, temperatura może spaść nawet do -16 st. C w rejonach podgórskich Karpat i -12 st. C na południu i wschodzie. Nieco cieplej będzie w centrum, tam w nocy termometry wskażą ok. -6 st. C, oraz na zachodzie i północy, gdzie spadnie do 4 kresek poniżej zera. Wszyscy, którzy wieczorem i w nocy będą przemieszczać się samochodem w rejonach podgórskich Karpat, powinni być bardzo ostrożni, silny wiatr, w porywach do 55 km/h będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

To ostatnie chwile ze śniegiem, nadchodzą roztopy

We wtorek nad zachodnią część Polski nadciągnie niż. Zwiększy się zachmurzenie i będzie padał śnieg. Miejscami możliwe opady deszczu ze śniegiem, deszczu i marznącego deszczu, który będzie powodował gołoledź. Nocą temperatura może spaść do -13 st. C. Taka pogoda utrzyma się do końca tygodnia.

Już od środy możliwe pierwsze roztopy, temperatura maksymalna w ciągu dnia przekroczy 2 st. C na zachodzie. W kolejnych dniach w większości regionów termometry mogą wskazać temperaturę powyżej 0 st. C.

Gwałtowna zmiana w pogodzie nastąpi w niedzielę 10 grudnia. Jedynie na Suwalszczyźnie będzie około 0 st. C, im dalej na zachód, tym cieplej, nawet do 7 st. C. W kolejnych dniach wzrośnie do 10 st. C. Nieco chłodniej będzie na wschodzie, od 3 do 4 st. C.

Czy Boże Narodzenie będzie śnieżne?

Długoterminowe prognozy pogody wskazują, że druga połowa grudnia ma być stosunkowo ciepła, od 1-3 st. C. we wschodniej części kraju, do 4-6 st. C. na zachodzie. Tak będzie również w Wigilię 24 grudnia (pochmurno, ale bez deszczu, ten możliwy jedynie w okolicach Szczecina).

Nieco gorszej pogody możemy spodziewać się w pierwszy dzień świąt. Niemal w całym kraju ma padać deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 3 stopni na wschodzie do 6 na zachodzie. W drugi dzień świąt deszcz ze śniegiem możliwy na linii Zielona Góra - Poznań - Warszawa i na północ. W południowej części kraju zachmurzenie duże, ale bez opadów.

Trzeba mieć jednak nadzieję na zmianę, do tego czasu jeszcze trzy tygodnie, więc prognoza pogody może się zmienić. Dokładność prognozy pogody wynosi 3-5 dni.