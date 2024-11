Rok 2024 będzie pierwszym, który przekroczy niebezpieczną granicę

Rok 2024 może być pierwszym pełnym rokiem, w którym globalne ocieplenie, w którym globalne ocieplenie przekroczy barierę 1,5 st. C. względem epoki przedindustrialnej. Niektórzy naukowcy ostrzegają, że zbliżamy się do świata cieplejszego o 3 st. C, co będzie oznaczało poważne konsekwencje.