Spis treści: 01 Dlaczego w Polsce znowu pada śnieg?

02 Jak klimat Polski wpływa na temperaturę i opady śniegu?

03 Ile jeszcze potrwa zima w 2023 roku?

Zima to niewątpliwie jeden z najlepszych okresów dla dzieci, kiedy mogą szaleć na sankach, nartach, lepić bałwana czy rzucać się śnieżkami. To również ważny okres dla turystyki, przecież bez śniegu, a przynajmniej temperatury pozwalającej na sztuczne naśnieżanie, stoki narciarskie nie mogą funkcjonować. A turyści wybierający inne regiony na narty to duże straty. Tak można byłoby po kolei wymieniać, ale wspólny mianownik to potrzeba śnieżnej zimy.

Jest też druga strona medalu. Utrudnienia na drogach, konieczność odśnieżania i zanieczyszczenie środowiska solą. Oczywiście są też liczne osoby, które z utęsknieniem czekają na wiosnę i lato. Dlaczego zima może trwać tak długo? Ile jeszcze potrwa zima w tym roku?

Reklama

Dlaczego w Polsce znowu pada śnieg?

Oczywiście najprostsza odpowiedź to, bo są chmury i jest zimno. Ale chmury to para wodna, zatem skąd ta wilgoć bierze się nad naszym krajem?

Nad Polskę napływa pięć rodzajów mas powietrza: powietrze polarne morskie (PPm) z zachodu, powietrze polarne kontynentalne (PPk) ze wschodu, powietrze arktyczne (PA) z północy, powietrze zwrotnikowe kontynentalne (PZk) z południa i powietrze zwrotnikowe morskie (PZm) z południowego zachodu.



Napływ mas z południa jest mocno ograniczony, zarówno PZk jak i PZm mają po 1 procencie udziału w napływie wszystkich mas powietrza nad Polskę. To za sprawą bariery orograficznej, czyli bariery górskiej, która utrudnia przepływ powietrza.

Równoleżnikowy układ rzeźby terenu w Polsce sprzyja przepływaniu powietrza na linii wschód-zachód, dlatego najczęściej w naszym kraju spotkamy się PPk i PPm.

Powietrze polarne kontynentalne latem przynosi upały i susze, zimą zaś mróz, oraz słoneczną pogodę bez opadów.

Powietrze polarne morskie latem przynosi zwiększone zachmurzenie z opadami oraz ochłodzenie. Zimą — ocieplenie, odwilż i opady deszczu, ale również deszczu ze śniegiem i śniegu

Powietrze arktyczne wiosną i jesienią przynosi ochłodzenie i przymrozki, zimą silne mrozy, a czasem też opady śniegu.

Przeczytaj także: Przedwiośnie w pełni. Oto siedem oznak nadchodzącej wiosny

Jak klimat Polski wpływa na temperaturę i opady śniegu?

Polska leży w klimacie umiarkowanym ciepłym przejściowym. Ta przejściowość widoczna jest m.in. w rozkładzie temperatur zimą. Statystycznie zima w zachodniej Polsce jest cieplejsza, we wschodniej — mroźniejsza. Zaznacza się również łagodzący wpływ Bałtyku na północy i niższe temperatury na południu tam, gdzie są góry.

Przejściowość, to również zmienność zim z roku na rok. Czyli jednego roku możemy mieć mroźną zimę i temperatury osiągające 30 kresek poniżej zera, a następnego roku może być koło zera i padać deszcz. Oczywiście zmiany klimatu w tym przypadku będą dawały o sobie znać, ale tego tematu nie będę już tutaj poruszał.

Ile jeszcze potrwa zima w 2023 roku?

Jak informuje IMGW: — do Polski napływa powietrze z NNW, arktyczno-morskie. W ciągu 24 godzin zatoka chłodnego powietrza nadal będzie obejmowała nasz kraj i będzie powoli przesuwała się w kierunku południowym — a więc kolejny raz napływa wilgotne powietrze, które przynosi opady.

Co więcej, wszystko wskazuje na to, że marzec może okazać się zimny, więc mimo rozpoczęcia kalendarzowej wiosny (meteorologiczną mamy już od 1 marca) to na tę termiczną (średnia temperatura powyżej 0 st. C) będziemy musieli jeszcze nieco poczekać.

Jednak pamiętajmy, że niższa temperatura i przymrozki mogą wystąpić aż do maja. Chociaż nie jesteśmy do tego mocno przyzwyczajeni, to opady śniegu w maju nie są w naszym klimacie niczym niezwykłym (oczywiście stosunkowo szybko ten śnieg topnieje).

Podsumowując, zimowych ubrań jeszcze nie chowajmy do szafy. Sanki też jeszcze mogą się przydać. "Sorry, taki mamy klimat".

Przeczytaj także: Kiedy jest pierwszy dzień wiosny i równonoc wiosenna w 2023 roku?