Niezwykłe i intrygujące kropki sfotografowane na Marsie

Dawid Szafraniak Nauka

Mars jest nieustannie obserwowany i badany przez dzieła ludzkiej techniki. Przykładem może być Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), czyli należący do NASA statek kosmiczny. Niedawno był on w stanie wykonać kilka ciekawych fotografii przy pomocy kamery High-Resolution Imaging Experiment (HiRise). Skoro wyjątkowy sprzęt, to i wyjątkowe odkrycia. Na przykład ciekawe kropki.

Zdjęcie Mars jest wyjątkową planetą. / 123RF/PICSEL