Lubuscy Łowcy Burz co jakiś czas udostępniają niezwykłe zdjęcia chmur i zjawisk atmosferycznych, które budzą zachwyt. Nie inaczej było i tym razem, pokazali chmurę, która wygląda jak namalowana. Jej niezwykłe barwy oraz falisty kształt wyglądają niesamowicie.

Szczerze mówiąc, nie tylko mi, patrząc na tę chmurę, przychodzi na myśl twórczość van Gogha (choć i w "Krzyku" Muncha chmury mają falistą formę). W komentarzach pod postem zamieszczonym na facebookowym profilu pojawiają się liczne komentarze: "Jakie piękne chmury, jak pędzlem namalowane", "Jak obraz Van Gogha" czy "Gwiaździsta noc Vincenta van Gogha".

Reklama

Co to za chmura?

Udostępnione fotografie przedstawiają chmurę asperitas (wcześniej znany jako undulatus asperatus) uchwyconą w okolicy Gorham w stanie New Hampshire, USA. To formacja, którą zaproponowano jako rodzaj chmury stosunkowo niedawno, bo w 2009 roku. Do Międzynarodowego Atlasu Chmur dodano ją w 2017 roku.



Jako pierwszą osobę, która uznała, że może być to nowy rodzaj chmury, można uznać Margaret LeMone z Narodowego centrum badań atmosfery w Stanach Zjednoczonych. Po 30 latach fotografowania chmur, w 2006 roku wysłała zdjęcie do Cloud Appreciation Society. Po opublikowaniu zdjęcia, nadeszły również inne fotografie, stąd podjęta została wspomniana wyżej decyzja o uznaniu jej za nową chmurę.

Choć asperitas są ciemne i wyglądają na burzowe, to najczęściej rozpraszają się, bez wyładowań. Asperitas występują często w rejonie Wielkich Równin w Stanach Zjednoczonych, często w godzinach porannych lub popołudniowych po burzy konwekcyjnej.

Sposób ich powstawania badany jest przez Królewskie Towarzystwo Meteorologiczne w Wielkiej Brytanii od 2009. Gromadzi ono informacje o warunkach pogodowych, w których pojawiają się chmury asperitas, by ostatecznie ustalić, czy różnią się od podobnych chmur undulatus.

Zdjęcie Odmiana undulatus / Ralph F. Kresge/NOAA / domena publiczna