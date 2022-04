Natura potrafi być piękna, lecz również przerażające. Czasem jest to połączenie obu tych przymiotów. Tak jest w przypadku tornada w stanie Kansas, które zostawiło już dziesiątki ludzi bez dachu nad głową i jeszcze więcej bez dostępu do elektryczności. Niszczycielski żywioł został nagrany, jak niszczy miasto w Stanach Zjednoczonych.

Narodowa Służba Pogodowa (NWS) alarmuje o zagrożeniu tornadem w Kansas, Iowie, Missouri i Nebrasce. Burmistrz miasta Wichita w stanie Kansas poinformował, że zostało uszkodzonych już od 50 do 100 budowli, zwłaszcza na przedmieściach Andover. Jednak jak dotąd nie ma doniesień o tym, by ktoś odniósł poważne obrażenia.

Miejscowa policja donosi o tym, że ze względu na zniszczenia, brak elektryczności i duże ilości gruzu, drogi są aktualnie zamknięte, a burmistrz miasta Wichita apeluje do mieszkańców, by w miarę możliwości nigdzie nie podróżowali.

Niszczycielskie tornado zostało nagrane przez mieszkańców Andover i udostępnione na Twitterze. Dzięki temu sami możemy zobaczyć prawdziwą moc natury. Tornado na nagraniach niszczy budynki i miota gruzem we wszystkie strony.

Burmistrz, dr Brandon Whipple poinformował o tym, że Hrabstwo Sedgwick (w nim znajduje się Wichita i Andover) uruchomiło Centrum Operacji Kryzysowych, które wesprze mieszkańców Andover. Lokalna policja została przekierowana do pomocy w zarządzaniu kryzysowym. Obywatele proszeni są o pozostanie z dala od ulic, by pojazdy zrobić miejsce dla pojazdów ratunkowych.

Mapa przerw w dostawie energii pokazuje, że w wyniku uszkodzeń, jakich dokonało tornado, bez prądu mogło zostać nawet 22 tysiące mieszkańców. Niestety, dla nich jest to chleb powszedni, gdyż Kansas znajduje się w "Alei Tornad", a według raportów NWS, jest to jeden z najbardziej narażonych na występowanie tornad obszar w Stanach Zjednoczonych. Największą częstotliwość tego niszczycielskiego zjawiska notuje się właśnie od połowy kwietnia do połowy czerwca.