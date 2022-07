Prognoza pogody, którą przedstawiło Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW na pierwszą połowę sierpnia, nie wszystkim może się spodobać. To ostatnie przyjemne, ciepłe dni z temperaturą poniżej 30 st. C.



Temperatura na początku sierpnia

Według prognoz, termometry już po weekendzie mogą pokazać 30 st. C. Najwyższej temperatury spodziewamy się jednak pod koniec przyszłego tygodnia. W czwartek 4 sierpnia w zachodniej Polsce termometry mogą wskazać nawet 38 st. C, choć w drugiej części kraju nie będzie znacznie chłodniej. Tam temperatura może osiągnąć wartość 35 st. C.



Najchłodniej będzie na wybrzeżu oraz na południu, gdzie termometry wskażą od 26 do 29 st. C., a w rejonie Suwałk - do 31 st. C.

Koniec przyszłego tygodnia przyniesie ulgę w zachodniej i północnej części naszego kraju. Wysoka temperatura utrzyma się w części południowo-wschodniej. W woj. lubelskim i podkarpackim termometry pokażą nawet 36 st.C. Kolejny weekend znów będzie krótkim odpoczynkiem od fali upałów dzięki przejściu chłodnego frontu, po czym znów temperatura wzrośnie nawet do 36 st. C.

Czy będzie padać?

W ciągu najbliższych dwóch tygodni możemy się spodziewać opadów i burz, które będą towarzyszyły przejściom chłodnego frontu atmosferycznego.

Koniec lipca przyniesie największe opady w południowej części kraju, zaś w pierwszych dniach kolejnego miesiąca opady mogą objąć pozostałą część Polski.

Odpoczynek w nocy

O ile za dnia konieczne będzie szukanie schronienia, o tyle noce mogą przynieść nieco ulgi. Wydaje się, że tropikalne noce z temperaturą dochodzącą do 30 st. C nam nie grożą. Tam, gdzie temperatura w ciągu dnia będzie najwyższa, nocą może spadać do 20-21 st. C. W pozostałych miejscach temperatura będzie poniżej 20 st. C. Miejscami spadnie do 7 stopni.

Koniec lipca

Ochłodzenie temperatury, które obserwujemy, związane jest z napływem chłodnego powietrza polarnego morskiego. Osoby wypoczywające nad morzem mogą spodziewać się silniejszego wiatru, który sprawi, że odczuwalna temperatura powietrza spadnie o kilka stopni i można będzie poczuć chłód. Miejscami pojawią się opady.