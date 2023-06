Jaka będzie pogoda w weekend?

W piątek deszcz może pojawić się niemal w całym kraju. Padać nie będzie nad morzem, w okolicy Suwałk, w południowej części woj. lubuskiego, oraz w rejonie Poznania. Burze możliwe na południu Polski, w okolicach Szczecina i Bydgoszczy.

Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu od 15 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Temperatura od 23 do 30 st. C. Nieco chłodniej w Tatrach, tam termometry wskażą około 18 st. C.

W sobotę słonecznie i bez opadów na północnym zachodzie Polski. Na pozostałym obszarze możliwe przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Temperatura pozwoli nieco odpocząć ― w centrum i na zachodzie kraju do 27 st. C, na pozostałym obszarze 19-24 st. C, nad morzem i na Podhalu do 18 st. C.

W niedzielę pochmurnie i deszczowo w południowo-wschodniej części kraju. Na pozostałym obszarze słonecznie, ale chłodniej. Najwyższa temperatura, 24 st. C będzie na zachodzie Polski, w centrum 22 st. C, najchłodniej na południowym wschodzie, tam będzie około 17 st. C. Jeszcze niższa temperatura, 15 st. C, prognozowana jest na Podhalu.