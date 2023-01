Zima w styczniu. Czy możemy spodziewać się śniegu?

Jaka będzie pogoda w kolejnych dniach stycznia?

W drugim tygodniu stycznia arktyczny chłód będzie odsuwał się od Polski, a maksymalna temperatura wzrośnie do kilku stopni powyżej 0. Dominować będzie zachmurzenie i opady deszczu.

We wtorek przejaśnienia pojawią się na zachodzie. Śnieg jedynie w górach. Na Podhalu około 1 st. C, w pozostałej części kraju temperatura maksymalna w ciągu dnia od 3 do 6 st. C.

Środa przyniesie jeszcze wyższą temperaturę, od 4 do 8 st. C. Chłodniej na Podhalu oraz Podlasiu i Kaszubach. Tam można spodziewać się opadów deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą od 2 do 3 st. C. W północnej części kraju możliwy silniejszy wiatr, wiejący z prędkością do 70 km/h. Na pozostałych obszarach wiatr słaby i umiarkowany.

Taka pogoda powinna utrzymać się niemal do końca tygodnia. Jedynie na Podhalu temperatura nieco spadnie i będzie wynosiła od 0 do 2 st. C. W czwartek, piątek i sobotę w całym kraju pochmurno (w czwartek z większymi przejaśnieniami) z temperaturą od 3 do 7 st. C. Wystąpią opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem (w górach śnieg), wiatr umiarkowany, miejscami porywisty.

W niedzielę w końcu więcej słońca i będzie można odpocząć od deszczu - ten wystąpi już tylko miejscami. Wiatr słaby i umiarkowany, temperatura od 4 do 7 st. C, na Podhalu 0 st. C.

Następne możliwe ochłodzenie dopiero za około 2 tygodnie.

Znaczny wzrost średniej temperatury powietrza

Polska leży w klimacie umiarkowanym ciepłym przejściowym. Objawia się to nie tylko przestrzennym zróżnicowaniem temperatury i opadów, ale również czasowym. Poszczególne sezony zimowe (grudzień-luty) mogą znacznie różnić się temperaturą.



Jak przypomina IMGW, bywały zarówno mroźne miesiące (ze spadkami poniżej -10,0 st. C w styczniu 1963 r. i 1987 r. i lutym 1956 r.) jak i bardzo ciepłe (gdzie średnia dla całego kraju była powyżej 3-4 st. C, np. w grudniu 2015 r., styczniu 2007 r., czy lutym 1990 r. i 2020 r.). Niestety dane z ostatnich 70 lat nie pocieszają - jest coraz cieplej. Wzrost średniej temperatury powietrza szacuje się na 0,36 st. C co 10 lat, co we wspomnianym okresie 70 lat daje wzrost aż o 2,5 st. C!

Przeczytaj także:

Lodowe kwiaty. Niezwykłe zjawisko, które można podziwiać za kołami podbiegunowymi

Płonące niebo nad Opolem. Co to za zjawisko?

Ameryka Północna zamieniła się krainę lodu. Zobacz niezwykłe zdjęcia