Obecnie, czyli na początku 2026 roku, Wojsko Polskie dysponuje jedną z największych i najbardziej nowoczesnych flot czołgów podstawowych w Europie (po wykluczeniu Rosji i Ukrainy). Z oficjalnych źródeł wynika, że jest to ok. 640-680 nowoczesnych czołgów, a mianowicie K2 Black Panther, M1 Abrams i Leopard 2. Co najlepsze, już na koniec 2026 roku, Wojsko Polskie ma mieć w swojej flocie ponad 800 czołgów.

Ale to nie wszystko. Kluczowe kontrakty z USA i Koreą Południową uczynią Polskę jedną z najsilniejszych armii lądowych w NATO. Oprócz czołgów, będziemy posiadali 300 haubic samobieżnych, co najmniej 5 myśliwców F-35 oraz dziesiątki śmigłowców Apache, a wielowarstwowa obrona powietrzna osiągnie początkową gotowość operacyjną, o czym pisaliśmy całkiem niedawno.

1370 czołgów w Wojsku Polskim do 2030 roku

Podstawę polskich wojsk pancernych stanowią trzy rodziny nowoczesnych czołgów zachodniej produkcji:

K2 Black Panther (Korea Południowa) : W lipcu 2022 roku podpisano umowę ramową na nawet 1000 czołgów K2 (w tym warianty K2GF i polonizowany K2PL). Do końca 2025 roku dostarczono wszystkie 180 maszyn z pierwszej transzy wykonawczej, a w sierpniu 2025 podpisano kolejną umowę na dodatkowe 180 sztuk (w tym 116 K2GF i 64 K2PL produkowane w Polsce). Dostawy kolejnych partii zaplanowano na lata 2026-2030. K2 to lekki (55 ton), nowoczesny czołg z automatyczną ładowarką, zaawansowanym systemem ochrony aktywnej i doskonałą mobilnością.

M1 Abrams (USA) : Polska zamówiła łącznie 366 czołgów (250 najnowszych M1A2 SEPv3 i 116 starszych M1A1 FEP). W 2025 roku dostarczono ponad 100 maszyn SEPv3, a reszta ma trafić w 2026 roku. Abrams to ciężki (ok. 70 ton) czołg o potężnym opancerzeniu i turbinowym silniku, idealny do obrony pozycyjnej.

Leopard 2 (Niemcy): Obecnie mamy ok. 230-250 sztuk w wariantach 2A4, 2A5 i zmodernizowanym 2PL/PLM1. To sprawdzone maszyny, stanowiące trzon polskich dywizji kawalerii pancernej.

Docelowo ok. 2030-2035 roku, Polska może dysponować ponad 1370 nowoczesnymi czołgami (366 Abrams + ok. 1000 K2 + Leopardy). To liczba przekraczająca łączne floty czołgów Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Włoch.

Polska może mieć więcej czołgów niż kraje UE razem wzięte

Według rankingów Global Firepower i The Military Balance na 2025 rok Polska ma jedną z największych i najbardziej nowoczesnych flot pancernych w Europie (po wykluczeniu Rosji i Ukrainy, gdzie wojna zużywa sprzęt). Niemcy: ok. 300 Leopardów 2

Francja : ok. 200 Leclerców

Wielka Brytania : ok. 220 Challengerów 2/3

Włochy: ok. 200 Ariete

Polska już teraz przewyższa te kraje liczbą, a po pełnej realizacji kontraktów będzie zdecydowanym liderem NATO w Europie pod względem sił lądowych.

Wojsko Polskie będzie zmagać się z problemami

Pomimo rewelacyjnych wieści o potędze polskiej armii, niestety jej modernizacja nie jest i nie będzie wolna od problemów, ponieważ trzy różne typy czołgów będą komplikowały logistykę, szkolenie i zaopatrzenie. Wojna na Ukrainie pokazała, że czołgi są podatne na drony i artylerię, więc sama liczba nie wystarczy. Tutaj kluczowe są systemy obrony aktywnej, wsparcie lotnicze i artyleria. Nasza armia inwestuje np. w K9 i HIMARS, ale to może nie wystarczyć.

Mimo to, plany na 1000 K2 (plus Abramsy i Leopardy) uczynią Polskę filarem wschodniej flanki NATO. W obliczu zagrożenia ze Wschodu to inwestycja w odstraszanie przed Rosją. Innego wyjścia nie mamy, ponieważ leżymy w sercu Europy i jak pokazuje historia, za każdym razem to my jesteśmy pierwszym celem inwazji.

Tak czy inaczej, Polska zmierza ku pozycji pancernej potęgi Europy. Do 2030 roku nasza armia lądowa będzie nie tylko największa liczbą, ale też jedną z najnowocześniejszych na kontynencie. To nie propaganda, to to fakty potwierdzone kontraktami i dostawami, których jest coraz więcej i więcej.

