200 potężnych pocisków przeciw Rosjanom. Dar od Brytyjczyków

Potężne brytyjskie pociski Brimstone dla Ukrainy

Brimstone to kierowany pocisk rakietowy klasy powietrze-ziemia. Często jest podobny do amerykańskiego pocisku AGM-114 Hellfire. Został on zaprojektowany początkowo w celu spełnienia wymagań brytyjskich sił powietrznych na przeciwpancerny pocisk dalekiego zasięgu zdolny do rażenia wrogich pojazdów opancerzonych z bezpiecznej odległości, nawet tych posiadających pancerz reaktywny.

Pocisk Brimstone to broń rodzaju "wystrzel i zapomnij", która pozwala na rażenie celów z bardzo dużą precyzją. Jego zasięg wynosi 12 kilometrów, ale najczęściej odpalany jest z odległości 8 kilometrów. Masa wynosi 48,5 kilograma, a broń posiada rakietowy napęd na paliwo stałe. Pocisk przemieszcza się z prędkością od 1,3 do 1,5 Macha. Cena jednego pocisku wynosi 263 tysiące dolarów.