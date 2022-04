PbV-501. Co to za maszyna?

PbV-501 są to bojowe wozy piechoty wyposażone w karabiny maszynowe oraz działo. Dokładnie jest to szwedzka odmiana BMP-1. Początkowo po zjednoczeniu Niemiec Berlin wszedł w posiadanie tych wozów, które następnie zostały sprzedane Szwecji, a tam zmodernizowane. Następnie pojazdy kupiły Czechy.

Oryginalny BMP-1 to radziecki bojowy wóz piechoty wprowadzony do uzbrojenia w 1966 roku. W momencie wejścia tej jednostki do służby był uważany z nowatorską konstrukcję. Dzisiaj jest przestarzały i mało użyteczny na współczesnym polu walki.

Pojazd przeznaczony jest do współdziałania z czołgami i stanowi wyposażenie oddziałów piechoty zmechanizowanej. Może przewozić piechotę, zapewniając jej zabezpieczenie przed pociskami broni ręcznej oraz wsparcie ogniowe, gdy przestępuje ona do działania poza pojazdem. Dzisiaj BMP-1 jest mało skuteczny w starciach z innymi wozami piechoty i zupełnie bezradny w starciu z nowoczesnymi czołgami.

Modyfikacje dokonane przez Szwedów z nieco wzmocniły starą konstrukcję i uczyniły ją bardziej użyteczną. Z pewnością jednak nie można powiedzieć, że PbV-501 to nowoczesna broń. Niemniej jednak obecnie każde wsparcie dla Ukrainy jest ważne, a zbliżająca się bitwa o Donbas będzie wymagała innego rodzaju uzbrojenia niż to, które dotychczas było dostarczone przez Zachód. Kijów potrzebuje wozów opancerzonych i czołgów. Te ostatnie mają zostać dostarczone, a kwestiami formalnymi mają zająć się Amerykanie - pisał o tym The New York Times. Brytyjczycy z kolei rozważają wysłanie swoich armatohaubic.