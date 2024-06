566 kilogramów "horroru". To nowy hybrydowy dron XRQ-73 z USA

Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych Departamentu Obrony (DARPA) oficjalnie nadała nazwę swojemu najnowszemu dronowi latającemu i ujawniła wizualizację projektu. Jednostka chwali jego możliwości "stealth" i ma nadzieję, że XRQ-73 zostanie przetestowany w locie jeszcze w tym roku. Bo jak się przy okazji dowiadujemy, dron jest opracowywany na bliżej nieokreśloną "pilną potrzebę operacyjną" i ma zacząć działać tak szybko, jak to możliwe.



Nowy dron jest opracowywany w ramach programu DARPA Series Hybrid Electric Propulsion AiRcraft Demonstration (SHEPARD) i jak zauważają eksperci The War Zone (TWZ), ujawniona grafika prezentuje kilka interesujących cech nowości. Pierwszą z nich jest konstrukcja będąca kontynuacją rozwijanego od lat XRQ-72A, która wykorzystuje układ typu latające skrzydło - bezogonowy i bez wyodrębnionego kadłuba i usterzenia, co pozwala na maksymalne zmniejszenie oporu powietrza.



DARPA ujawnia XRQ-73

Tego typu układ konstrukcyjny znacznie zmniejsza też powierzchnie, które mogą odbijać fale radaru, przez co samolot jest trudniejszy do wykrycia. W tym konkretnym przypadku uwagę zwraca również para wlotów powietrza w przedniej części centralnej sekcji kadłuba, "flankująca" centralną owiewkę. DARPA wyjaśnia też, że Shepard to program "X-prime", który wykorzystuje szereg hybrydowych architektur elektrycznych i niektóre technologie komponentów z wcześniejszego projektu AFRL/IARPA Great Horned Owl (GHO).