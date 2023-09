Ukraińskie Siły Zbrojne przekonują, że przy pomocy tajnego domowego drona w ciągu jednej nocy zniszczyły rosyjski sprzęt o wartości ponad 7 milionów dolarów. A mówiąc precyzyjniej, dokonała tego kompania uderzeniowa Achilles należąca do 92. Samodzielnej Brygady Szturmowej, która wysłała do piachu rosyjskie czołgi T-80 i T-72, a także haubicę D-30, sprowadzając na "okupantów prawdziwe piekło".



To efekt pracy wykwalifikowanych bojowników i ukraińskiego drona, którego okupanci bardzo się boją. komentował na Telegramie wicepremier Ukrainy, Mychajło Fiodorow.

Tajemniczy dron w rękach Ukrainy

Wicepremier pozostaje jednak bardzo tajemniczy, jeśli chodzi o sam bezzałogowiec, przekonując, że więcej dowiemy się o nim "po zwycięstwie", dzięki czemu dłużej pozostanie "miłą" niespodzianką dla wrogów. Z udostępnionego nagrania przekonujemy się jednak, że nie chodzi o dron-kamikadze, bo jednostka nie niszczy wrogiego sprzętu eksplozją własnej głowicy bojowej przy uderzeniu, ale zrzucając na niego ładunek z góry.



Nie da się jednak ukryć, że jest niezwykle skuteczny, bo w ciągu jednego wieczora kosztował armię rosyjską kilka milionów dolarów, na co składają się rosyjski czołg podstawowy trzeciej generacji T-80 (BVM) wyceniany na 4 mln USD, czołg T-72B wyceniany na 3 mln USD oraz haubica D-30 o nieznanej wartości.



Bolesne straty armii Kremla

T-72 to czołg podstawowy konstrukcji radzieckiej, wprowadzony na uzbrojenie rosyjskiej armii w roku 1973. ZSRR sprzedawał jednak licencje na jego produkcję do kilku krajów, w tym Polski, więc ogółem do połowy lat 90. ubiegłego roku wyprodukowano ok. 20 tysięcy egzemplarzy. Podstawowym uzbrojeniem czołgu jest 125 mm armata gładkolufowa, stabilizowana w dwóch płaszczyznach, która strzela pociskami: przeciwpancernym podkalibrowym, kumulacyjnym oraz odłamkowo-burzącym (OF19, OF26).

Uzbrojenie dodatkowe czołgu składa się z: 7,62 mm sprzężonego karabinu maszynowego PKT (z zapasem 2000 nabojów) oraz 12,7 mm przeciwlotniczego wielkokalibrowego karabinu maszynowego NSWT (z celownikiem kolimatorowym K10-T i zapasem 300 nabojów), a z przodu wież czołgów umieszczono 12 wyrzutni granatów dymnych.