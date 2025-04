Amerykanie opuszczają Jasionkę. W tle większy odwrót?

Siły amerykańskie wycofują się z bazy w przygranicznej Jasionce, przechodząc do baz w innych terenach kraju. To element planu zatwierdzonego jeszcze w administracji Joe Bidena. Jednak według mediów nowa administracja w Waszyngtonie ma już rozważać wycofanie ok. 10 tysięcy żołnierzy z Europy.