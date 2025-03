Wojsko coraz częściej sięga po wyspecjalizowane roboty . Nie inaczej jest w Stanach Zjednoczonych, które mają swój program o nazwie Robotic Combat Vehicle. Zakłada on dozbrojenie armii w maszyny robotyczne. Wśród nich są specjalne czołgi, która ma dostarczyć Textron Systems , choć oficjalnego komunikatu w tej sprawie na razie nie ma.

Raport mówi o tym, że dostawca został już poinformowany o decyzji, ale publiczny komunikat w tej sprawie ma pojawić się dopiero później w tym miesiącu . Prawdopodobnie nastąpi to pod koniec marca.

Stosowne pytania w tej sprawie wystosowano do rzecznika amerykańskiej armii, ale ten nie potwierdził tych informacji. Dodał, że jest to "nadal trwający konkurs do czasu sfinalizowania decyzji".