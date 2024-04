Jak dostrzegło czujne oko obserwatorów śledzących wyposażenie wojskowe pojawiające się na ukraińskim froncie, Kijów w ramach jednego z amerykańskich pakietów wsparcia musiał otrzymać kultowe ciężarówki wojskowe. Te brały udział nie tylko w prawdziwych operacjach wojskowych, ale i licznych hollywoodzkich filmach - mowa oczywiście o serii M939, za produkcję których odpowiadają koncerny AM General i Kia Motors.

M939 to ciężka ciężarówka wojskowa z napędem 6×6 o masie 5 ton, której podstawowe wersje zostały zaprojektowane do transportu ładunku o masie 4500 kg po każdym terenie i przy każdej pogodzie. Było to pod koniec lat 70. ubiegłego wieku, kiedy amerykańska armia uznała, że już czas na zastąpienie ciężarówek serii M39 i M809, ale M939 jest w służbie do dziś, bo żołnierze cenią jej wszechstronność i niezawodność.

Reklama

Kultowe amerykańskie ciężarówki w Ukrainie

Ba, z czasem model ten przekształcił się w całą rodzinę samochodów ciężarowych, wywrotek, naczep, samochodów dostawczych, pojazdów wrakowych i gołych podwozi/kabin do zabudów specjalnych, których wyprodukowano łącznie blisko 45 tys. egzemplarzy. I korzystają z nich nie tylko Amerykanie, bo M939 udowodnił swoją skuteczność w różnych środowiskach operacyjnych i trafił do sił zbrojnych m.in. Turcji, Arabii Saudyjskiej, Tajwanu, Egiptu czy Indonezji, gdzie również nadal służy.