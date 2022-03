Okręt zacumował o 10:15 w przy nabrzeżu w gdańskim porcie. To pierwszy raz kiedy okręt cumuje w Gdańsku, bo tej porty amerykańskie okręty systematycznie wchodziło do gdyńskich portów. Okręt opuści Gdańsk w środę. Każda obecnie wizyta okrętu NATO to demonstracja siły i pokaz solidarności.

Okręt USS Forrest Sherman

USS Forrest Sherman (DDG-98) jest częścią 28 zespołu niszczycieli, który wszedł do służby w 2007 roku. W tym samym roku okręt odbył ćwiczenia z ukraińską marynarką w Sewastopolu i wtedy też wykryto minę z czasów drugiej wojny światowej. Był to również pierwszy okręt marynarki wojennej, na którym wylądował ukraiński helikopter. Forrest Sherman brał również udział w przechwyceniu nielegalnego ładunku irańskiego uzbrojenia transportowanego do Jemenu w 2019 roku.

Niszczyciele klasy Arleigh Burke

USS Forrest Sherman (DDG-98) jest niszczycielem klasy Arleigh Burke, wypierającym 9 200 ton. Okręty te zostały oryginalnie projektowane do zwalczania radzieckich samolotów, pocisków manewrujących oraz okrętów podwodnych. W efekcie powstały wielozadaniowe jednostki nawodne.

Okręty tej klasy mierzą 155 metrów i zasilane są przez 4 turbiny gazowe napędzające 2 śruby nastawne. Dzięki temu może osiągnąć prędkość 31 węzłów. Załoga liczy 300 marynarzy i od 23 do 32 oficerów. Uzbrojenie to komorowa wyrzutnia MK 41 VLS umożliwiająca odpalanie, w które mogą znajdować się pociski manewrujące Tomahawk, ale również rakiety przeciwlotnicze. Ponadto okręt ma 2 wyrzutnie rakiet przeciw okrętowych Harpoon, armatą 127 mm MK 45, zestawy artyleryjskie Pxalanx oraz 2 wyrzutnie torped. Na pokładzie okrętów znajdują się również dwa helikoptery, co znacznie rozszerza możliwości niszczycieli. Obecnie okręty te są koniem roboczym amerykańskiej marynarki wojennej i były używane praktycznie we wszystkich amerykańskich operacjach wojskowych na całym świecie.