W ostatnich tygodniach polska armia przeprowadziła szereg szkoleń z udziałem armatohaubic K9 , które dotychczas dotarły do nas prosto z Korei Południowej. Ich zadaniem ma być obrona naszego kraju, gdyby Rosja zdecydowała się dokonać inwazji na Polskę. Wojna w Ukrainie pokazała, że ten sprzęt jest niezwykle ważnym elementem nowoczesnej i szybko reagującej armii.

- To sprzęt niezawodny i intuicyjny w obsłudze - tymi słowami artylerzyści z 18. Pułku Artylerii skwitowali swoje ćwiczenia z tą koreańską bronią. W sumie nasza armia zamówiła dotychczas 364 koreańskich armatohaubic, ale jest opcja zwiększenia liczby aż do 672. Obecnie na terenie Polski ma znajdować się 126 sztuk tego sprzętu .

Pierwsza umowa wykonawcza z sierpnia 2022 roku obejmowała dostawę 212 haubic K9A1, z czego do końca 2024 roku dostarczono 120 sztuk. Kolejna dostawa, obejmująca 6 haubic K9A1, miała miejsce na początku 2025 roku, co zwiększyło liczbę do wspomnianych 126.