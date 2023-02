Armia USA ma problem. Jej nowy czołg lekki dosłownie truje załogę

Nowy czołg USA na razie groźniejszy dla załogi niż dla wroga

W czerwcu zeszłego roku armia USA zaakceptowała ostateczny projekt nowego czołgu lekkiego w ramach programu Mobile Protected Firepower. Okazał się nim Griffin II stworzony przez firmę General Dynamics Land Systems. Konstrukcja ta ma być przyszłą bronią szybkiego ataku pancernego USA, łącząc w sobie mobilność i dużą siłę ognia.

Zdjęcie Griffin II General Dynamics Land Systems wygrał długą batalię o miano nowego czołgu lekkiego USA. Przez lata konkurował o to z wieloma innymi projektami / @TheDeadDistrict

Po wybraniu projektu dowództwo armii USA rozpoczęło dokładniejsze testy, aby sprawdzić jakość konstrukcji. Ich raport przedstawiony przez Dyrekcję ds. Testów i Oceny Operacyjnej wykazał odpowiedni rozwój Griffina II. Standardowo wyszczególniono przy tym mankamenty konstrukcji, które mają zostać naprawione przed dopuszczeniem do produkcji. Jednak okazało się, że wśród tych niedociągnięć jest bardzo specyficzny problem, jak na współczesną maszynę armii.

Obok tak częstych niedociągnięć wojskowych prototypów, jak trudności z korzystania interkomu czy zbyt głośny silnik pojawił się... "wysoki poziom toksycznych oparów wypełniających pojazd po wystrzeleniu pocisku". Według raportu tych oparów było tak dużo, że załoga musiała od razu otwierać wszystkie włazy, aby nie zemdleć.

Zdjęcie Griffin II używa 105 mm działa M35 o niskim odrzucie. Do swoich projektów wykorzystywały je także inne projekty w ramach programu Mobile Protected Firepower jak widoczny na zdjęciu pojazd firmy BAE Systems / @ronkainen7k15

Opary zaliczone zostały do problemów "osiągnięcia odpowiedniej przeżywalności". Nie ma co się dziwić, biorąc pod uwagę, że według raportu załoga po wystrzeleniu paru pocisków musiałaby operować w maskach przeciwgazowych. Największym pytaniem jest jednak to, jak w ogóle doszło do przeoczenia takiej wady?

Podstawowe systemy, których zabrakło w nowym czołgu USA

Armia sama wskazuje, że nie widzi, aby problem znacząco wstrzymał rozwój Griffina II. General Dynamics zapewnił, że pracuje już nie tylko nad ulepszoną wentylacją, ale także nad nowym systemem oczyszczania powietrza w kabinie. Jego pierwsze testy mają przypaść już na marzec.

Firma jednak nie chce odpowiedzieć, jak przeoczyła taki problem. Ergonomia załogi to wręcz pierwsza kwestia, jaką współcześnie omawia się projektowaniu wojskowych pojazdów. Fakt, że taki mankament przeszedł aż do fazy testów wykonanych przez armię po wybraniu projektu, jest co najmniej zadziwiający. Szczególnie że Griffin II to bardzo ważny projekt dla sił lądowych USA.



Griffin II - przyszłość szybkiego uderzenia amerykańskiej armii

Wybrany projekt firmy General Dynamics ma być szybkim pojazdem, zapewniającym zarówno rekonesans, jak i walkę mobilną z wrogimi pojazdami opancerzonym tj. czołgami, wozami bojowymi i transportowcami. Griffin II przy swoich parametrach można zakwalifikować jako współczesny "czołg lekki".

Zdjęcie Griffin II ma zastąpić w amerykańskiej armii wozy M1128 Mobile Gun System stworzone na bazie transporterów Stryker / Defense Visual Information Distribution Service

Według obecnego projektu waży około 38 ton. Przy zasilaniu przez silnik diesla MTU MT881 o mocy 1100 koni mechanicznych pozwala mu to rozwinąć prędkość do 70 km\h. Prócz działa M35 do niszczenia wrogich pojazdów, posiada także karabin Browning kalibru 12,7 mm do zwalczania piechoty. Co ciekawe jego elektronika jak systemy kierowania ogniem czy optyka termowizyjna jest podobna jak w czołgach Abrams wersji M1A2 SEP v3, tych, które otrzyma polska armia.

Firma GDLS otrzymała kontrakt na 96 czołgów lekkich. Dostawa pierwszych z nich przewidziana jest na grudzień 2023 roku. Zanim to nastąpi Griffin II musi przejść jeszcze kolejne testy na wiosnę i lato. Oczywiście wpierw General Dynamics musi też naprawić swoją wpadkę z "trującym działem".