Armia USA przejęła 5 tysięcy rosyjskich kałasznikowów

Jednostki Centralnego Dowództwa Sił Morskich USA, patrolujące wody międzynarodowe w Zatoce Omańskiej, poinformowały, że w ciągu zaledwie dwóch miesięcy przejęły od przemytników aż 5 tysięcy sztuk AK-47 Kałasznikow, 1,6 miliona sztuk amunicji i 4 tony narkotyków.

Tylko w jednym dniu przemytnicy transportowali zwykłą łodzią rybacką 3 tysiące kałasznikowów, 578 tysięcy sztuk amunicji i 23 pociski kierowane. Dowództwo tłumaczy, że to dowód na to, na jak ogromną skalę odbywają się obecnie przemyty broni. Marynarka Wojenna USA zarekwirowała cały ładunek, który był przemycany z Iranu do Jemenu.

Reklama