Oznacza to straty finansowe, a jak wszyscy wiemy, pieniędzmi ze sprzedaży uzbrojenia, władze na Kremlu finansują wojnę w Ukrainie. Tego typu ataki można porównać do uderzeń ukraińskich dronów na rosyjskie rafinerie , które zaowocowały potężnymi stratami finansowymi i spowolniły aktywność Rosjan na froncie. Dzięki temu, od kilku tygodni front praktycznie zamarł.

Pocisk Ch-101 (w transkrypcji ang. Kh-101) to rosyjski strategiczny pocisk manewrujący klasy powietrze-ziemia, opracowany przez biuro konstrukcyjne Raduga. Jest to zaawansowana broń przeznaczona do precyzyjnych uderzeń na odległe cele, wykorzystywana głównie przez rosyjskie siły powietrzne. Pocisk charakteryzuje się technologią stealth, co utrudnia jego wykrycie przez systemy radarowe, oraz naprowadzaniem inercyjnym wspieranym przez GPS/Glonass, co zapewnia wysoką celność.