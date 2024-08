Na lotnisku wojskowym w Lipiecku - mieście obwodowym 300 kilometrów od granicy z Ukrainą, w piątek rano (9 sierpnia) wybuchł sporej wielkości pożar. O sytuacji informowały zarówno rosyjskie media, jak i lokalny włodarz - Igor Artomow.

W oficjalnych komunikatach państwowych agencji prasowych TASS i RIA Novosti brak było informacji co do pochodzenia pożaru. Artomow poinformował natomiast o "groźbie ataku dronów". W związku z tym zagrożeniem zarządzono ewakuację mieszkańców czterech okolicznych miejscowości, mimo tego, że Artomow początkowo odradzał ją mieszkańcom, sądząc, że jest to próba zasiania paniki.

Doniesienia o ataku ukraińskich bezzałogowców potwierdzają nagrania publikowane przez lokalnych mieszkańców w mediach społecznościowych. Widoczny jest na nich ogromny pożar oraz liczne eksplozje, niektórzy bezpośrednio wspominają także na nagraniach o dronach.