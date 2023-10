Atomowe bombowce nad Estonią. NATO reaguje na ruch Rosji

Amerykański bombowiec strategiczny B-52 Stratofortress, przy eskorcie myśliwców F-16, przeleciał na niebie nad Tallinem w Estonii. Jest to odpowiedź NATO na ostatnie oświadczenia Rosji związane z chęcią powrotu do przeprowadzania prób ze strategiczną bronią jądrową.

Co ciekawe, atomowe bombowce USA nad Estonią to część większej akcji. W ostatnich dniach dwie maszyny tego typu zostały wysłane z baz w USA do Korei Południowej i na wyspę Guam, gdzie znajduje się największa baza wojskowa Waszyngtonu na wodach Oceanu Spokojnego. Moskwa przeprowadziła test rakiety z głowicą jądrową o napędzie nuklearnym i jest gotowa do wdrożenia pocisku balistycznego o nazwie Sarmat.

