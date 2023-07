Szwedzki zabójca czołgów

Wersja M4 granatnika Carl Gustaf odznacza się mniejszą wagą w porównaniu do swojego poprzednika (6,6 kg w porównaniu do około 10 kg). Ponadto sprzęt zmniejszył swoje wymiary. Dzięki zmniejszeniu masy i rozmiarów broń stała się zdecydowanie wygodniejsza dla żołnierzy, przez co zdolności operacyjne znacznie wzrosły.

W nowym modelu zastosowano m.in. lżejsze komponenty, w tym rury z włókna węglowego z wkładkami tytanowymi. Zmniejszenie rozmiarów broni było odpowiedzią na potrzebę prowadzenia walki w terenie miejskim.

Działo wystrzeliwuje bezodrzutowe naboje 84 × 245 mm — mogą być to pociski przeciwpancerne (HEAT), odłamkowo-burzące (HE), wybuchowe (HE-TF), dymne, oświetlające, a także "niszczyciele bunkrów" z odłamkowo-burzącym pociskiem podwójnego przeznaczenia (HEDP). Pociski osiągają prędkość wylotową rzędu 230-255 m/s.

Skuteczny zasięg broni w przeciwko celom, które są w ruchu, wynosi 350-400 m, zaś jeśli cel się nie porusza, to zasięg zwiększa się do 500 m. Z kolei jeśli używane są pociski odłamkowo-burzące skuteczny zasięg zwiększy się do aż 1 000 m. Wykorzystując amunicję kierowaną laserowo i wspomaganą rakietowo, działo może niszczyć cele oddalone nawet o 2 000 m.

W skład systemu FCD 558 wchodzi celownik termowizyjny, dalmierz laserowy oraz kalkulator balistyczny. Poszczególne elementy automatycznie ze sobą współpracują, by zapewnić precyzyjne informacje o danym celu. Takie rozwiązanie umożliwia atakowanie obiektów na dłuższych dystansach oraz atakowanie z większą dokładnością.

Celownik termowizyjny pozwala na widzenie celu w warunkach zamglenia, wystąpienia dymu, lub w warunkach słabego oświetlenia. Dalmierz laserowy określa odległość od celu, z kolei kalkulator balistyczny oblicza optymalne wartości odpalenia pocisku, uwzględniając takie czynniki jak, prędkość wiatru, zasięg, czy temperaturę. Broń zazwyczaj jest obsługiwana przez dwuosobową załogę, tj. strzelca i ładowniczego.