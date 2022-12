Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza przeprowadziła ćwiczenia obronne wraz z jednostkami milicji. Manewry obejmowały m.in. rozmieszczenie balonów, które wyposażone zostały w reflektory radarowe i stanowiły ochronę infrastruktury krytycznej przed potencjalnym atakiem z powietrza.

Jak zauważa portal militarny TheWarZone, metoda ta nie jest "zbyt wyrafinowana" i daleka jest od nowoczesnych systemów obrony powietrznej, jednakże możne ona zapewnić łatwy do wdrożenia i tani nowy system obrony przed pociskami dalekiego zasięgu.

Chińskie media określiły, że ćwiczenia te skupiały się na "na nowych zagrożeniach i wyzwaniach, jakie współczesna wojna niesie ze sobą dla miejskiej obrony powietrznej". Ponadto manewry mają przetestować nowe sposoby ochrony ważnych celów petrochemicznych. Relację z ćwiczeń można zobaczyć tutaj .

Umieszczone na balonach reflektory nie mają skomplikowanej budowy — odbijają one fale radarowe, co ma na celu zamaskowanie sygnatury obranego celu i zmylić czujniki, które zamontowane są m.in. w kierowanych rakietach dalekiego zasięgu. Tego typu urządzenia mogą również zmylić systemy namierzania umieszczone we wrogich myśliwcach, samolotach obserwacyjnych i dronach, a nawet w niektórych satelitach.

Zdjęcie Rozmieszczone w ramach ćwiczeń balony, które są wyposażone w reflektory radarowe / Zrzut ekranu/CCTV / materiały prasowe

Zdjęcie Reflektor radarowy, który jest przeczepiony do balonu / Zrzut ekranu/CCTV / materiały prasowe

TheWarZone przypuszcza również, że tego typu reflektory mogą potencjalnie zakłócać obrazowanie systemów celowania w podczerwieni. Jednocześnie portal zauważa, że skuteczność tej metody jest "wysoce wątpliwa". Z drugiej strony podkreśla, że nowy system może wzmocnić inne systemy obrony powietrznej. Balony z reflektorami mogą być również używane tam, gdzie inne systemy nie będą w stanie zapewnić należytej ochrony (np. w obszarach górskich).

Podobne elementy były widziane również podczas trwającej wojny w Ukrainie. Systemy tego typu były rozmieszczane przez Rosję w celu ochrony m.in. mostów. Reflektory były wówczas montowane na barkach rozlokowanych wzdłuż przepraw. Kolejnym aspektem "systemu balonowego", może być to, że mogą one służyć jako tzw. balony zaporowe, które mają stanowić zagrożenie dla nisko latających samolotów i dronów. TheWarZone wskazuje, że dla większości nowoczesnych myśliwców takie wykorzystanie balonów jest w zasadzie bezcelowe, jednocześnie może być potencjalnie skuteczne w ochronie obiektów przed dronami kamikaze.