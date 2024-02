Balony pojawiły się nad krajem. To znak nadchodzącej wojny

Chińskie balony szpiegowskie nad Tajwanem

Ministerstwo Obrony poinformowało, że w ostatnich dniach wykryto aż osiem obiektów szpiegowskich, które są ważnym elementem wojny psychologicznej dla Pekinu. Za pomocą tego typu urządzeń, Chiny zwiększają presję na Tajpej, by władze poważnie zastanowiły się, czy chcą wojny, która może skończyć się tragicznie dla kraju i jego mieszkańców.

Według informacji armii, w weekend nad terytorium kraju przeleciało kilkanaście chińskich balonów szpiegowskich. Urządzenia poruszały się na różnej wysokości, od 3500 do 10 tysięcy metrów ponad powierzchnią wyspy. Balony były wyposażone w zaawansowany sprzęt obserwacyjny i pomiarowy. Była to największa tego typu akcja Pekinu od wielu miesięcy. Co ciekawe, tajwańska armia nie zestrzeliła tych obiektów w obawie o eskalację konfliktu.