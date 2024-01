Belgijskie Leopardy 1A5BE w Ukrainie, chociaż... Belgia ich nie wysłała

Chociaż ani władze Belgii, ani Ukrainy nie zdecydowały się na oficjalne potwierdzenie, wiele wskazuje na to, że w Ukrainie działają już belgijskie wersje czołgów Leopard. Informacje podawane przez informatorów opierają się na nagraniu, które pojawiło się w sieci i wydaje się przedstawiać model znany jako Leopard 1A5BE. Eksperci BulgarianMilitary.com zaznaczają jednak, że nie powinno być to większym zaskoczeniem, bo to nie pierwszy raz, kiedy belgijski sprzęt wojskowy trafia w ręce Kijowa. Już latem 2022 roku Wielka Brytania kupiła ok. 20 jednostek samobieżnej artylerii M109A4BE od prywatnych belgijskich przedsiębiorstw, a następnie po pewnych modyfikacjach przekazała je Ukrainie.

Ukraina ma belgijskie czołgi, ale nie od Belgów

Czy tym razem czołgi pokonały podobną drogę? Trudno powiedzieć, ale pewną wskazówką mogą być informacje z sierpnia ubiegłego roku, kiedy to dowiedzieliśmy się, że anonimowy nabywca kupił dla Ukrainy 50 egzemplarzy czołgów Leopard 1 od belgijskiej firmy OIP Systems. Nie poznaliśmy wtedy żadnych szczegółów dotyczących wartości zakupy czy terminów dostaw, a później słuch o sprawie zaginął. Aż do dziś, kiedy to dowiedzieliśmy się o pierwszym Leopardzie 1A5BE w rękach Sił Zbrojnych Ukrainy, przypadek? Nie sądzę, ale nie to jest najistotniejsze, a możliwości dostarczonych jednostek, które nieco różnią się od klasycznego modelu Leopard 1A5.